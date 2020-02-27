إجراءات احترازية في السعودية من الكورونا تشمل تعليق دخول المعتمرين

أعلنت السلطات السعودية الأربعاء اتخاذ إجراءات “احترازية” لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشمل الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية السعودية ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي “مؤقتا”.

وشملت أيضت تعليق “الدخول بتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار الفيروس منها خطرا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة”.