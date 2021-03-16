أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي ” مرزوق الغانم ” عن إحالته إلى النيابة العامة وذلك على خلفية التجمعات والاحتفالات التي تمت في ديوانه عقب إعلان نتيجة الانتخابات وهو ما يخالف الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما ساهم في انتشاره .

فقال الغانم في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي : ” تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات في ديواني وللأمانة كانت تجمعات خالفت الاجراءات الصحية ” .

وأكد مرزوق الغانم على إمتثاله لهذا القرار وأنه سيكون أول من يحضر إلى النيابة كما سيكون أول من يطلب رفع الحصانة عنه .

فقال : ” إننا في دولة دستور وقانون ولا كبير فوق القانون وسأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه ولا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات ” .

وأضاف : ” لم يصلني شئ رسمي ولو ما يحولوني أنا اقولهم فيه كام مخالفة في ديواني بعد الانتخابات خالفت الاجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي لكني أبلغت إنه سوف تتم إحالتي ” .

وكانت النيابة العامة الكويتية قد استلمت رسميًا ملفًا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية ويبلغ عددهم 38 نائبا وطالبت بالتحقيق معهم وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم .

فيديو..مرزوق الغانم: أبلغت بإحالتي إلى النيابة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات بعد الانتخابات pic.twitter.com/hWEdUv3mGG — خبر عاجل (@Breakingkw) March 16, 2021