إخلاء سبيل إبنة الداعية ” يوسف القرضاوي ” بتدابير احترازية

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية أمس الأربعاء إخلاء سبيل ” علا القرضاوي ” إبنة ” يوسف القرضاوي ” مع تدابير احترازية بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي .

وأطلق سراح علا القرضاوي على ان تقدم نفسها لقسم الشرطة التابع لها 3 أيام في الإسبوع .

وأكد الخبر ” عبد الرحمن القرضاوي ” شقيق علا عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك قائلا : ” الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن ظلما وعدوانا .. نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيب حسام خلف (حيث تعذر حضوره لجلسة اليوم) ” .

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا… الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن ظلما وعدوانا…… Posted by Abdul rahman Yusuf on Wednesday, July 3, 2019

وواجهت إبنة القرضاوي تهما تتعلق بتمويل الإرهاب في بلدها وارتكاب جرائم عدة منها : تولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليا إرهابية لزعزعة استقرار الدولة .

وقررت المحكمة أيضا تأجيل المظر في حبس زوجها ” حسام خلف ” القيادي في حزب الوسط .

كما أن والدها ” يوسف القرضاوي ” رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق والمقيم حاليا في قطر أحد أبرز المطلوبين في قضايا إرهاب بمصر وصادر بحقه حكم بالإعدام غيابيا في قضية اقتحام السجون .