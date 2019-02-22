إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية السعودية

هيمن الإعلان عن اتفاق رسمي بين الرياض وبكين، ينص على إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية بكافة مراحل التعليم المدرسي والجامعي في السعودية، على اهتمامات السعوديين، مساء يوم الجمعة، كما بدا في النقاش الواسع حول الخطة الجديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وأعلن البلدان عن الاتفاق، اليوم، بالتزامن مع زيارة يقوم بها حاليًا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للصين، وينص على أن يتم البدء بوضع خطة لإدراج اللغة الصينية دون أن تتضح بعد مواعيد إنجازها بدقة.

واستقطب توجه السعودية التعليمي الجديد ردود فعل واسعة لأبناء المملكة، بمن فيهم نخبها الثقافية والدينية من كتّاب وإعلاميين وفنانين ودعاة، بجانب طلاب المملكة وذويهم ومعلميهم.

وشارك وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، مواطنيه في نقاشهم بموقع ”تويتر“ حول الخطوة الجديدة تحت الوسم ”#إدراج_اللغة_الصينية_في_المناهج“، وقال معلقًا: ”‏الدولُ المتقدمة تَعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر بالإضافة للغتها الأم وحان الوقتُ من أجل #إدراج_اللغة_الصينية_في_المناهج ليكون تعليمنا مواكبًا لتلك التوجهات، وقد اختيرت اللغة الصينية من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة“.

الدولُ المتقدمة تَعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر بالإضافه للغتها الأم وحان الوقتُ من أجل #إدراج_اللغة_الصينية_في_المناهج ليكون تعليمنا مواكباً لتلك التوجهات، وقد اختيرت اللغة الصينية من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة. pic.twitter.com/uXVh0zxu3L — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) February 22, 2019

وشارك الداعية السعودي المعروف، الشيخ عائض القرني، في النقاش الدائر عن اللغة الجديدة الوافدة للمناهج السعودية، وقال: ”شعار الإسلام: (وما أرسلناك إلّا رحمة للعالمين)، فهو رحمة للعالم، وأمن للمجتمعات، وسلام للشعوب، وإخاء بين الأمم“.