حطت في مطار أبوظبي، اليوم الاثنين، أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، كانت انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي أميركي يترأسه صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر، بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات.

وقد احتفى حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر بهذا الحدث الذي وصفه بالتاريخي خاصة لجهة مرور الطائرة الاسرائيلية في الاجواء السعودية وفوق العاصمة الرياض.

فقد نشر الحساب صورة ترصد خط الرحلة ولحظة مرور الطائرة في اجواء الرياض وعلق كاتبا: “لحظة تاريخية. لأول مرة في التاريخ تعبر طائرة تجارية إسرائيلية الأجواء السعودية – طائرة السلام فوق مدينة الرياض في طريقها من إسرائيل الى الإمارات”.

لحظة تاريخية. لأول مرة في التاريخ تعبر طائرة تجارية إسرائيلية الأجواء السعودية – طائرة السلام فوق مدينة الرياض في طريقها من إسرائيل الى الإمارات pic.twitter.com/41gBuanGPb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 31, 2020

وكانت الرحلة قد أقلت وفدا أميركيا- إسرائيليا رفيعا برئاسة كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي الخاص لإيران، برايان هوك، وعددا من كبار شخصيات إدارة الرئيس، دونالد ترامب.

أما الجانب الإسرائيلي في الوفد، فيترأسه مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، ويضم حوالى 20 مسؤولا من المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.

وشكر كوشنير السعودية على السماح باستخدام أجوائها للرحلة بين إسرائيل والإمارات، مؤكدا أن اتفاق السلام “الاتفاق لديه القدرة على تغيير المسار في الشرق الأوسط”.