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إسرائيل تتوعد برد عنيف على أي توغل عسكري للنظام السوري في الجولان

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Israeli Defence Minister Avigdor Lieberman speaks during the inauguration of an underground military operation centre in the Israeli settlement of Katzrin in the Golan Heights on April 10, 2018. Israeli Defence Minister Avigdor Lieberman said a soldier who shot a Palestinian along the Gaza border in a video that has been widely shared "deserves a medal". / AFP PHOTO / JALAA MAREY

إسرائيل تتوعد برد عنيف على أي توغل عسكري للنظام السوري في الجولان

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن بلاده سترد بعنف على أي توغل عسكري للنظام السوري في المناطق منزوعة السلاح من الجولان المحتل.

وتزامن التصريح مع زيارة يقوم بها رئيس الحكومة، بنيامين #نتنياهو، إلى موسكو قريباً للاتفاق على ترتيبات خاصة بشأن #سوريا.

وتأتي هذه الزيارة بعد أخرى مماثلة وغير معلنة قام بها رئيس الموساد إلى #واشنطن، لبحث الملفين السوري والإيراني.

وكان ليبرمان قد جدد تهديداته بعدم السماح لإيران بتثبيت أقدامها في سوريا، واتخاذها منطلقاً لشنِّ هجمات ضد إسرائيل.

من جهة أخرى، اتهم مقاتلو المعارضة نظام الأسد بحصار جيب لهم في درعا، وتوجهه للسيطرة على المدينة بكاملها.

وقال المقاتلون إن النظام “يُخالف” الاتفاق الموقع مع الجانب الروسي.

وأكد متحدث باسم المعارضة أن الآلاف محاصرون بعد دخول قوات النظام قاعدة رئيسية غرب درعا دون قتال، وقبل إجلاء رسمي للمسلحين.

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