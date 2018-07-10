إسرائيل تتوعد برد عنيف على أي توغل عسكري للنظام السوري في الجولان

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن بلاده سترد بعنف على أي توغل عسكري للنظام السوري في المناطق منزوعة السلاح من الجولان المحتل.

وتزامن التصريح مع زيارة يقوم بها رئيس الحكومة، بنيامين #نتنياهو، إلى موسكو قريباً للاتفاق على ترتيبات خاصة بشأن #سوريا.

وتأتي هذه الزيارة بعد أخرى مماثلة وغير معلنة قام بها رئيس الموساد إلى #واشنطن، لبحث الملفين السوري والإيراني.

وكان ليبرمان قد جدد تهديداته بعدم السماح لإيران بتثبيت أقدامها في سوريا، واتخاذها منطلقاً لشنِّ هجمات ضد إسرائيل.

من جهة أخرى، اتهم مقاتلو المعارضة نظام الأسد بحصار جيب لهم في درعا، وتوجهه للسيطرة على المدينة بكاملها.

وقال المقاتلون إن النظام “يُخالف” الاتفاق الموقع مع الجانب الروسي.

وأكد متحدث باسم المعارضة أن الآلاف محاصرون بعد دخول قوات النظام قاعدة رئيسية غرب درعا دون قتال، وقبل إجلاء رسمي للمسلحين.