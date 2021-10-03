تتأهب سلطنة عمان للإعصار المداري شاهين الذي يتحرك نحو سواحلها المطلة على بحر عمان، مطالبة السكان بإخلاء منازلهم، وأعلنت إجازة رسمية غدا الأحد.

وطلبت السلطات العمانية من السكان قرب المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للإعصار شاهين ضرورة إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء.

كما أعلنت السلطات إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص، باستثناء محافظتي ظفار والوسطى، بسبب الأجواء المناخية التي تشهدها السلطنة.

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد تحذيرها الأول بشأن الإعصار في وقت سابق اليوم السبت، لافتة إلى أن تأثيراته غير المباشرة بدأت بارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط، مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفرقة.

وأضافت أن التأثيرات المباشرة ستصل صباح غد الأحد، وستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا ستؤدي إلى فيضانات أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط ومناطق أخرى.