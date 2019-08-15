إيران تنشئ وزارة لمراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي

أعلن ” عباس صالحي ” وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران عن إنشاء وزارة ” الثقافة 2 ” والتي تكون مهمتها مراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد صالحي في تصريحات لوكالة ” إيلنا ” الإيرانية أن الإنترنت أصبح نهاية العالم وبداية عالم جديد وأن الحكومة وضعت خطة لتأسيس وزارة الثقافة رقم 2 في غضون ثلاث سنوات .

وأشار إلى أن وظيفة الوزارة ستقوم على مراقبة الأنشطة الثقافية والإجتماعية والسياسية وفقا للتعليمات التي حددها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني .

وقد تأسس المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بأوامر المرشد الإيراني ” علي خامنئي ” والذي قام بحجب آلاف المواقع والتطبيقات وحرمان الإيرانيين من التداول الحر للمعلومات .

كما يعتبر مسؤولاعن حملة القمع ضد الصحفيين والمنتقدين ونشطاء مواقع التواصل في إيران .