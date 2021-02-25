جدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الخميس، التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها، لكنه شدد في المقابل على الأهمية التي توليها واشنطن لملف حقوق الإنسان.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن والعاهل السعودي بحثا “التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنها مجموعات متحالفة مع إيران”.

وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي جدد التأكيد على “الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون”.

وأبلغ بايدن العاهل السعودي أنه سيعمل على “تقوية العلاقات الأميركية السعودية وجعلها شفافة قدر الإمكان”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد شكر الملك السعودي الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد فخامته بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

#عاجل #خادم_الحرمين_الشريفين يشكر في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد فخامته بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 25, 2021

كما أكد حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يؤكد حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 25, 2021

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس، عددا من القضايا المشتركة، أبرزها ملف حقوق الإنسان والجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية.