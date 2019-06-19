اردوغان مهاجما النظام المصري: “جبناء لدرجة أنهم يخافون من جثمان مرسي”!

شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء هجوما حادا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وبعد أدائه صلاة جنازة الغائب على مرسي القى أردوغان كلمة هاجم فيها النظام المصري واصفا من أصدروا قرارا بدفنه فجرا بـ”الجبناء”.

وقال اردوغان: هؤلاء قوم جبناء (لدرجة أنهم يخافون من جثمان مرسي” واضاف “”محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في الجمهورية المصرية والجبناء الذين أصدروا القرار يخافون من جثمانه، تصرفاتهم وسلوكهم ليست ضد مرسي بل هي ضد جميع المسلمين والمؤمنين الذين يمشون في هذه المسيرة”.