قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يفكر بسحب السفير التركي من أبو ظبي ردا على اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل.

وأضاف أردوغان في كلمة له، اليوم الجمعة: “طلبنا من وزير خارجيتنا بحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ولا يمكننا التخلي عن فلسطين”، لأنه “من غير الممكن تقبل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات”، على حد قوله.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري: “الإمارات تبذل جهودا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتخون القضية الفلسطينية من أجل مصالحها”.

يأتي ذلك عقب اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اسم الجمعة، عن الاتفاق التاريخي والذي يشمل تعليق اسرائيل لخطوة ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة التي كانت تعتزمها.