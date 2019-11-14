استقالة الحكومة الكويتية

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة الكويتية ” طارق المزرم ” صباح اليوم الخميس عن تقديم رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ” جابر المبارك ” استقالة حكومته إلى أمير البلاد ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” .

حيث قال طارق المزرم : ” رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري ” .

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ” جنان بوشهري ” قد تقدمت باستقالتها يوم الثلاثاء الماضي عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة تبادلت فيها مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع والحفاظ على المال العام وتقصير في العمل .

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي ” مرزوق الغانم ” أنه لا نية لدى أمير الكويت لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي مشيرا إلى عدم استلامه رسميا استقالة الحكومة .. واعتبر الغانم أن المشكلة تكمن في عدم التجانس في الفريق الحكومي .

يذكر أن الكويت شهدت في مطلع شهر نوفمبر الجاري احتجاجات شعبية للمطالبة بالإصلاحات السياسية وسط انتقادات حادة لسياسة الحكومة .