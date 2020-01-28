استقالة ” عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ” رئيس الوزراء القطري

أعلن الديوان الأميري في قطر اليوم الثلاثاء عن تقديم رئيس الوزراء القطري ” عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ” استقالته لأمير البلاد الأمير ” تميم بن حمد آل ثاني ” وأن الأخير قبل الاستقالة .

وذكر الديوان الأميري في بيان له أن أمير قطر قام بتعيين الشيخ ” خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ” رئيسا جديدا لمجلس الوزراء على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية .

سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ونص الأمر الأميري على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. #قنا pic.twitter.com/oVutfiSV9u — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 28, 2020

وكان عبد الله بن ناصر قد نشر عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة أعلن من خلالها عن استقالته دون ذكر أسباب وكتب فيها : ” في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتى وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية .. كما أتمنى أن أكون قد وفقت في تحمل المسئولية والأمانة طوال فترة خدمتى للوطن والأمير ” .

وقال في تغريدة أخرى : ” كما أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي .. حفظ الله الأمير وحفظ الله قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” .

يذكر أن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني هو رئيس الوزراء الأول في قطر في عهد الأمير تميم .. والذي بدأ حقبته في يونيو 2013 حتى 28 يناير 2020 وكان معهودا إليه إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الداخلية أيضا .