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استقالة محافظ الإسماعيلية في مصر بعد تسريب مكالمة ” جنسية فاضحة ” منسوبة له

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كشفت مصادر بديوان عام محافظة الإسماعيلية في مصر عن قيام اللواء ” حمدي عثمان ” محافظ الإسماعيلية بتقديم استقالته وجمع متعلقاته ومغادرة مكتبه .

وجاء ذلك في نفس الوقت الذي تم فيه تسريب مكالمة هاتفية فاضحة مع سيدة زعم البعض إنها زوجة مدير مكتبه على مواقع التواصل الإجتماعي .

في حين تداول موظفو ديوان المحافظة أن ” حمدي عثمان ” تقدم باستقالته بدعوى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على استكمال عمله  .

ولم يصرح المحافظ المستقيل بأي رد على تلك التسريبات لحسم الجدل بنفيها أو تأكيدها .

وأعلنت مصادر صحفية عن توجه ” حمدي عثمان ” صباح يوم أمس الإثنين إلى القاهرة وسط أنباء عن لقاء مرتقب بينه وبين رئيس الحكومة المصرية الدكتور ” مصطفى مدبولي ” .. ومن المتوقع الإعلان عن قبول استقالته رسميا خلال ساعات .

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