كشفت مصادر عسكرية وأمنية عراقية عن استهداف مجموعة من الصواريخ يوم أمس الإثنين للسفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد .

وقالت المصادر أن إحدى القذائف أصابت مقر جهاز الأمن الوطني العراقي القريب من مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية .. بينما سقطت القذائف الأخرى في أحياء سكنية مجاورة .

فتحدث شاهد عيان عن سقوط صواريخ في أحياء سكنية قريبة حيث أصيب مرآب للسيارات متعدد الطوابق في حي الحارثية .

يذكر أن هذا الهجوم هو الثالث خلال إسبوع والذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من حالة من الهدوء النسبي .