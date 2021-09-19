أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان فجر اليوم الأحد، اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات اللذين تمكنا من الفرار في وقت سابق من سجن ”جلبوع“، قبل نحو 12 يوماً.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية والإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي أكمل مطاردة الأسرى الفارين من سجن جلبوع، واعتقل الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بالحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية، وبهذا يكون الجيش الإسرائيلي قد تمكن من اعتقال كامل الأسرى الفارين من السجن وعددهم 6.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه تم نقل كممجي ونفيعات إلى مركز تابع للمخابرات داخل إسرائيل للتحقيق معهما.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة جنين بالضفة الغربية، من عدة اتجاهات، في إطار البحث عن الأسيرين كممجي ونفيعات.