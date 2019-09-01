اسرائيل تعلن انتهاء الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله

نفى الجيش الإسرائيلي سقوط قتلى أو جرحى في هجمات بصواريخ مضادة للدبابات أطلقها حزب الله من لبنان، الأحد.

وقال ‏متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله انتهت في ما يبدو، لكن القوات الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب”.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي بمدينة القدس، أن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقاً لتطور الأحداث.

أما الجيش اللبناني فأعلن أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من “40 قذيفة صاروخية” على جنوب البلاد، رداً على استهداف حزب الله لآلية عسكرية إسرائيلية.