اسرائيل تعلن عن استهداف عشرات المواقع العسكرية في سوريا

تصدت الدفاعات الجوية للنظام السوري، ليل الثلاثاء، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة أنباء اانظام الرسمية (سانا).

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فيما اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي في سلسلة تغريدات عن استهداف عشرات المواقع العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري.

وقال ادرعي ان هذا الهجوم يأتي ردًّا على اطلاق الصواريخ أمس من سوريا باتجاه الاراض المحتلة.