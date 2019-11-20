اسرائيل تعلن عن استهداف عشرات المواقع العسكرية في سوريا

تصدت الدفاعات الجوية للنظام السوري، ليل الثلاثاء، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة أنباء اانظام الرسمية (سانا).
فيما اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي في سلسلة تغريدات عن استهداف عشرات المواقع العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري.
وقال ادرعي ان هذا الهجوم يأتي ردًّا على اطلاق الصواريخ أمس من سوريا باتجاه الاراض المحتلة.
#عاجل أغارت طائرات حربية قبل قليل على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني و #الجيش_السوري داخل الأراضي السورية تشمل صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية وذلك ردًّا على اطلاق الصواريخ أمس من #سوريا نحو #إسرائيل #التموضع_الإيراني pic.twitter.com/yxQVvA4MqH
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2019