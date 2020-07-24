أفادت وكالة “رويترز” مساء الخميس نقلاً عن وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء قولها إن طائرتين مقاتلتين أميركيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعاً لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأعلنت الوكالة الإيرانية في بادئ الأمر أن مقاتلة إسرائيلية واحدة اقتربت من الطائرة، لكنها نقلت عن الطيار فيما بعد قوله إنه كانت هناك طائرتان، وإنهما عرفتا نفسيها بأنهما أميركيتان. وأضافت أن قائد طائرة الركاب اتصل بالطيارين لتحذيرهما للحفاظ على مسافة آمنة، وأن الطيارين عرفا نفسيهما على أنهما أميركيان.

كما أظهر تسجيل مصور نشرته وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء طائرة مقاتلة واحدة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضباً بالدماء.

من جهته، قال مصدر في مطار بيروت لرويترز إن “الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية”.

إلى ذلك أكد رئيس مطار بيروت لرويترز، أن جميع ركاب الطائرة الإيرانية خرجوا، لافتاً إلى أن هناك بعض الإصابات الطفيفة. وأضاف أن الطائرة غادرت متوجهة إلى طهران مساء الخميس.