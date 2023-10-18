اعلن الاردن إلغاء القمة الرباعية ، التي كان مقررا عقدها اليوم الأربعاء ، في عمان بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في تصريحات إعلامية إن قمة عمان ألغيت لأنه “لا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب”.

ونقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن بايدن ألغى زيارته للأردن بعد التشاور مع الملك عبد الله الثاني.

وندد الأردن “بشدة بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة، والذي أدى إلى مقتل مئات المصابين والنازحين من المدنيين”، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وشدد البيان الأردني على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعا إلى تضافر الجهود على الفور لوقف الحرب المستعرة في غزة.

وقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن قصف مستشفى في غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات، الثلاثاء، “مذبحة” و”جريمة حرب” لا يمكن السكوت عليها.

وفي بيان أصدره الديوان الملكي، قال العاهل الأردني الذي أنحي باللائمة على إسرائيل، إن إسرائيل يجب أن تنهي على الفور حربها على القطاع وإن أفعالها ضد الفلسطينيين الأبرياء “عار على الإنسانية”.

وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العودة إلى رام الله بعد قصف مستشفى في غزة.

وصرح السفير، أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه “بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، ١٨ أكتوبر، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف”.