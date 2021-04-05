قال ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة في تسجيل صوتي منسوب له و نُشر اليوم انه لن يلتزم أوامر الجيش بوقف الاتصالات مع العالم الخارجي بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية، وفق ما اشارت وكالة “رويترز”.

وقال الأخ غير الشقيق للملك الاردني عبد الله الثاني في تسجيل صوتي أرسله إلى معارفه ووزعته المعارضة في البلاد، بحسب “رويترز”، إنه “سيصعد” تحركاته بعد منعه من أي نشاط ومطالبته بالتزام الصمت.

تسجيل صوتي منسوب للأمير حمزة يتحدث فيه عن تهديدات من رئيس هيئة الأركان ومنعه من الخروج واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/LtN9g24eIK — الأردنية نت (@alurdunyya) April 4, 2021

وقالت “رويترز” إن التسجيل الصوتي أرسله حمزة إلى أحد معارفه ووزعته المعارضة في البلاد.

وكان الأمير قال في مقطع فيديو سابق إنه “قيد الإقامة الجبرية” ، وقد تبلغ ذلك من رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي.

والسبت، قال الجيش إنه وجه تحذيرا للأمير، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله، بشأن تصرفات تستهدف “الأمن والاستقرار” في الأردن.