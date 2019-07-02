الإعلان رسميا عن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأول دولة خليجية

أعلن ” يوسي كوهين ” رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية ” الموساد ” في مؤتمر عقد في مدينة هرتزيليا الإسرائيلية أن إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان .. وكذلك إنشاء أول مكتب تمثيلي لوزارة الخارجية الإسرائيلية بها لما تلعبه عمان من دور ” الوسيط السري ” في أزمات إقليمية عديدة .

وكانت كلا من إسرائيل وسلطنة عمان قد افتتحت مكتبا تجاريا في البلد الآخر في التسعينات قبل أن تقرر سلطنة عمان إغلاقهما عام 2000 على إثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية .

وأوضح رئيس جهاز الموساد أن الأجواء الحالية تشجع على فرصة غير مسبوقة للتوصل إلى تفاهم إقليمي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق سلام شامل .

وتأتي تصريحات كوهين بعد أيام من ورشة إقتصادية أقيمت في البحرين كشف خلالها الجانب الاقتصادي من خطة سلام أمريكية لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني .. وقاطعت السلطة الفلسطينية المؤتمر متهمة واشنطن بالانحياز لإسرائيل .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” قد قام في أكتوبر الماضي بمحادثات مفاجئة مع ” السلطان قابوس ” في مسقط مما أثار مخاوف الفلسطينيين من إجراء تطبيع للعلاقات بين الدولتين .

وفي 26 يونيو الماضي أعلنت سلطنة عمان عزمها على فتح سفارة لها في فلسطين الأمر الذي استقبله الفلسطينيون بحذر خوفا من أن يخفي اعترافا ضمنيا بإسرائيل .