الإعلان رسميا عن تحرير مطار الحديدة اليمني من قبضة الحوثيين

أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، السبت، تحرير مطار الحديدة الدولي. وقال إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، حررت مطار الحديدة الدولي من قبضة ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك، أضاف أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.

وأتى هذا التحرير بعد أن سيطرت القوات اليمنية، مساء الجمعة، على مدخل المطار، ما جعله تحت السيطرة النارية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بينما حوصرت عناصر ميليشيات الحوثي داخل أسوار المطار.

يذكر أن معركة الحديدة انطلقت في 13 يونيو بهدف تحرير المحافظة التي ترزح تحت سلطة الميليشيات الحوثية.