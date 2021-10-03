أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، مساء اليوم السبت، بدء تأثير إعصار ”شاهين“ على الساحل الشرقي للبلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

ونقلت الوكالة عن المركز قوله: ”بدأ تأثير الحالة المدارية على الساحل الشرقي للدولة من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة، وسيصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب من فجر الأحد، وقد يصل خلال الفترة هذه 5 أمتار“.

المركز الوطني للأرصاد: بدأ تأثير الحالة المدارية على الساحل الشرقي للدولة من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة وسيصبح مضرب إلى شديد الاضطراب من فجر الأحد وقد يصل خلال الفترة هذه 5 أمتار.#وام pic.twitter.com/iUEOH8v8OV — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 2, 2021

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن ”مركز الإعصار يبعد 410 كم من سواحل إمارة الفجيرة وتبلغ سرعة حركته 15 كم/ س باتجاه غرب – شمال غرب، ومن المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري (شاهين) نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة القادمة“.

وأوضح أن تمركز الإعصار المداري ”شاهين“ سيكون ”شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، تصاحبه تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة، ورياح قوية على بحر العرب، وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 140 كم/ الساعة“.

وتوقع مركز الأرصاد أن ”تؤدي الأمطار إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة، فيما ستكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً“.

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وأضاف بأن ”حالة البحر في بحر عمان ستكون مضطربة إلى شديدة الاضطراب، مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي، خاصة المناطق المنخفضة، كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً“.

وتابع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات: ”نود الإشارة إلى أنه وبناءً على المتابعة المتواصلة والرصد الآني لكافة الأحوال الجوية في الدولة، وبفضل جاهزية كافة أجهزة الدولة والتواصل الدائم بينها، سيتم التعامل مع كافة الآثار بسرعة وحرفية عالية، حيث يعد الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات على رأس الأولويات“.