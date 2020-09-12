رحبت دولة الإمارات العربية باتفاق السلام البحريني الاسرائيلي وبقرار مملكة البحرين بمباشرة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة إسرائيل.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم بقرار مملكة البحرين وأعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليميا ودوليا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.