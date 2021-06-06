أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، السبت، إصابة أربعة عناصر من صفوف القوات الأمنية جراء تدخل ضد أعمال شغب وقعت في لواء ناعور، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ” إن قوة أمنية تعاملت مساء أمس السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج”.

مباشر | مراسل المملكة يطلعنا على آخر التطورات في لواء #ناعور بعد أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية تعاملت معها قوة أمنية#الأردن #هنا_المملكة https://t.co/zQWlHtaw3F — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 5, 2021

وأكد المتحدث أن “القوة الأمنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيري الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم”.

صور | إصابة رجال أمن مساء السبت، خلال التعامل مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة #ناعور #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/9ZpeVWV84K — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 5, 2021

وكان عدد من أبناء العشائر الأردنية قد أعلنوا عزمهم إقامة تجمع بالقرب من لواء ناعور لدعم النائب أسامة العجارمة الذي قرر مجلس النواب تجميد عضويته لمدة عام كامل.

وجددت وزارة الداخلية الأردنية “التأكيد على عدم السماح بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو بناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون” وذلك في ظل دعوات لإقامة فعاليات، الأحد، على نسق التجمعات التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، السبت، إن الأجهزة المعنية “ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون”.