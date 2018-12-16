الاسد يستقبل البشير… اول رئيس عربي يزور دمشق منذ بدء الازمة السورية!

قالت وسائل إعلام النظام السوري إن الرئيس السوداني عمر حسن البشر وصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الأزمة السورية.

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وأظهرت صور وسائل إعلام النظام السوري بشار الأسد لدى استقباله للرئيس السوداني عمر البشير في المطار.

وأكد الرئيسان خلال اللقاء أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار الرئيسان الأسد والبشير إلى أن ما يحصل في المنطقة وخاصة في الدول العربية يؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية.