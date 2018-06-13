الامارات تعلن 4 من جنودها في معركة الحديدة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات، مقتل 4 من جنودها بمعركة تحرير الحديدة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

من ناحية اخرى، حققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد ومشاركة قوات التحالف العربي، تقدما سريعا باتجاه مطار الحديدة، وذلك في إطار عملية تحرير المدينة من ميليشيات الحوثي، الأربعاء.

ونجحت القوات المشتركة في حسم المعارك بسرعة على طريق المطار خلال أقل من نصف ساعة، وسط غطاء جوي كثيف من التحالف العربي الذي شن غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات.

وتقدمت القوات نحو 5 كلم باتجاه مطار الحديدة، وتمكنت خلال ذلك من السيطرة على معظم المزارع الواقعة على الطريق مطار، مكبدة الميليشيات الإيرانية خسائر فادحة، وفق ما قالت مصادر “سكاي نيوز عربية”.