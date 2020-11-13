تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بـ”الضرب بيد من حديد” ضد المتطرفين في المملكة المحافظة، بعد هجومين على القنصلية الفرنسية ومقبرة لغير المسلمين تبنى إحداهما تنظيم داعش.

وقال الأمير الشاب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية، “عملنا اليوم أصبح استباقيا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا”، مضيفا “لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية”.

#ولي_العهد :



"سنستمر في الضرب بيد من حديد

ضد كل من تسول له نفسه المساس

بأمننا واستقرارنا" #تصريح_ولي_العهد pic.twitter.com/WCFGon1Ml3 — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) November 12, 2020

وأصيب شخصان على الأقل الأربعاء في اعتداء، تبناه تنظيم داعش، بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة في غرب السعودية خلال إحياء دبلوماسيين أوروبيين ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918.

وهو الاعتداء الثاني في جدة بعد هجوم في 29 اكتوبر استهدف حارس أمن في القنصلية الفرنسية.

وأعلن المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن اعتداء الأربعاء الذي وصفه بأنه “فاشل وجبان” وقع “أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة”، مضيفا أنه أسفر عن “إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين”.

ودعا ولي العهد إلى أن “يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب”.

#ولي_العهد:



"نأمل ان يتوقف العالم عن ازدراء

الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية

تحت شعار حرية التعبير"#تصريح_ولي_العهد pic.twitter.com/G1bPI95wu1 — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) November 12, 2020

وقال إن بلاده ترفض “أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق”.

وتوعد الأمير محمد “كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية”.