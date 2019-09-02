البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

دعت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها يوم أمس الأحد مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرة لبنان على الفور في ضوء الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها البلاد .
وأكدت إنه يتوجب على الجميع أخذ سبل الحذر والحيطة .
وزارة خارجية مملكة #البحرين تدعو جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًاhttps://t.co/SJKo34i6DE pic.twitter.com/egUbqvKfEN
— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) September 1, 2019
كما كانت البحرين قد شددت في وقت سابق على مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان نهائيا في الوقت الحالي منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصا على سلامتهم .
ويأتي بيان وزارة الخارجية البحرينية على إثر إعلان حزب الله عن تدميره لآلية عسكرية إسرائيلية في منطقة ” أفيفيم ” قرب الحدود الجنوبية للبنان .
وانتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ ” خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هجوم حزب الله على آلية عسكرية إسرائيلية متهما الدولة اللبنانية ب” التفرج ” على التصعيد على حدودها وتعريض شعبها للخطر إلى جانب أن هذا الاعتداء يحرمه القانون الدولي .
اعتداء دولة على أخرى شيئ يحرمه القانون الدولي . و وقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها . #لبنان #اسرائيل #حزبالله
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) September 1, 2019