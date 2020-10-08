خرج الرئيس السوري ” بشار الأسد ” بحديث لوكالة ” سبوتنيك ” علق من خلالها على تصريحات الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” التي أعلن من خلالها عن نيته السابقة في إغتيال الأسد .

فقال بشار الأسد أن أمريكا تعتمد في سياستها على اللجوء إلى الاغتيال والتصفيات على مدى عقود وأماكن مختلفة في العالم وليس بالأمر الجديد .

وتابع : ” إنهم يحتلون أرضنا ويدعمون الإرهابيين وبالتالي هذا أمر متوقع حتى لو لم يكن لدينا أية معلومات ينبغي أن يكون ذلك بديهيا ” .

وأضاف بشار الأسد متحدثا عن الطريقة التي يمكن من خلالها ردع هذه الأعمال وهي تحقيق التوازن الدولي .

فعلق قائلا : ” لا شيء سيردع الولايات المتحدة عن ارتكاب هذا النوع من الأعمال الشريرة ( الاغتيالات ) ما لم يكن هناك توازن دولي بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تنجو بجريمتها وإلا فإنها ستستمر في ارتكاب هذا النوع من الأفعال في مختلف المناطق ولا شيء سيوقفها ” .

يذكر أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” كان قد كشف لأول مرة في الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي أنه حاول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017 ولكن وزير الدفاع في ذلك الوقت كان ضد ذلك .