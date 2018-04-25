الجبير: على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا

رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قائلاً “إن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا”.

وقال الجبير إنه يجب على قطر أن “تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأميركي الحماية الأميركية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأميركية على أراضيها”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الجبير “تأكيده على كلام الرئيس الأميركي، بأنه لو قامت أميركا بسحب الحماية الأميركية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر ، فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع”.

وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إن بلاده أنفقت 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط خلال 18 عاما، مطالبا دول الخليج بزيادة مساهماتها المالية من أجل طرد الإرهابيين من سوريا .