قالت قناة الجزيرة القطرية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مكتبها برام الله وقام بإغلاقه 45 يوما بموجب أمر عسكري،كما قامت القوات الاسرائيلية بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث القناة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة اقتحام جنود الاحتلال مدججين بالسلاح مكتب قناة الجزيرة وقيامهم بتسليم أمر عسكري بإغلاق المكتب 45 يوما لمدير المكتب الزميل وليد العمري.

وعمدت قوات الجيش الاسرائيلي إلى مصادرة كل الأجهزة والوثائق في مكتب قناة الجزيرة بعد اقتحامه وغلقه،