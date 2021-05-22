أعلن الجيش السوداني في بيان له عن وصول قوات عسكرية مصرية إلى أرض السودان ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات ” حماة النيل ” والتي تبدأ فعاليتها من 26 إلى 31 من شهر مايو الجاري .

فجاء في بيان الجيش السوداني : ” اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك (حماة النيل) والتي ستجرى في السودان في الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2021 حيث تشارك في المشروع عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين ” .

وتابع : ” وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع الي قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا ” .

وأضاف البيان : ” وتأتي مناورة (حماة النيل) كإمتداد للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين وقد سبقتها نسور النيل 1 و 2 .. وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين ” .