أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانا لها وجهت من خلاله نداء عاجلا لجموع المواطنين بضرورة الابتعاد عن عدد من المناطق وذلك بسبب تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر .
وجاء في البيان الذي نشره حساب الجيش اللبناني على موقع تويتر : ” تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً أنه سوف يتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر مقابل مطعم دبيبو-الروشة ابتداء من الساعة ١١ صباحا ” .
وتابع : ” لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين أعلاه ” .