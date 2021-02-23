أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانا لها وجهت من خلاله نداء عاجلا لجموع المواطنين بضرورة الابتعاد عن عدد من المناطق وذلك بسبب تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر .

وجاء في البيان الذي نشره حساب الجيش اللبناني على موقع تويتر : ” تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً أنه سوف يتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر مقابل مطعم دبيبو-الروشة ابتداء من الساعة ١١ صباحا ” .

وتابع : ” لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين أعلاه ” .

تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً أنه سوف يتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر مقابل مطعم دبيبو-الروشة ابتداء من الساعة ١١ صباحا. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين اعلاه.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/cZYIU0jWmJ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 23, 2021