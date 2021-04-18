قضت محكمة تونسية يوم الجمعة الماضي حكما غيابيا بحبس ” ليلى الطرابلسي ” زوجة الرئيس التونسي السابق ” زين العابدين بن علي ” وإبنتهما ” نسرين ” لمدة 6 سنوات وذلك لاتهامهما في قضية فساد مالي .

وتمت إحالة كلا من ليلى الطرابلسي ونسرين بن علي إلى المحاكمة وفقا للفصل ال 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة .

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أنه جرى تحويل 3.5 مليون دينار تونسي أي ما يعادل (1.27 مليون دولار) من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من سويسرا إلى البنك المركزي التونسي .

وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة ” حسناء بن سليمان ” في تصريحات لها الشهر الماضي أنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من 23 مارس 2021 .