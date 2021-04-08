قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس بالسجن المؤبد ل ” محمود عزت ” القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” أحداث مكتب الإرشاد ” وذلك في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيا .

وكانت النيابة قد وجهت لمحمود عزت وآخرين من قيادات جماعة الإخوان تهم ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومفرقعات لاستعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام .

بالإضافة إلى الإنضمام لعصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس الراحل ” محمد مرسى ” وهو ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين .