الحكومة الأردنية تقدم استقالتها .. والسبب ؟

كشف موقع ” روسيا اليوم ” منذ قليل عن إقدام وزراء الحكومة الأردنية بتقديم استقالاتهم بطلب من رئيس الوزراء ” عمر الرزاز ” .

وتأتي تلك الاستقالة وهذا الطلب تمهيدا لإجراء تعديل وزاري .

حيث أفادت الحكومة الأردنية في بيان لها أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب اليوم الاثنين من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة .

وأكد الرزاز على أن هذا التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة .. شاكرا جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية .

وأشارت بعض المصادر ووسائل الإعلام الأردنية إلى أن التعديل الوزاري يتوقع أن يشمل 6 حقائب في الحكومة مستبعدة أن يطال هذا الإجراء الوزارات السيادية .