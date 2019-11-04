الصفحة الرئيسية أخبار سياسية الحكومة الأردنية تقدم استقالتها .. والسبب ؟

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها .. والسبب ؟

بواسطة -
0 145

كشف موقع ” روسيا اليوم ” منذ قليل عن إقدام وزراء الحكومة الأردنية بتقديم استقالاتهم بطلب من رئيس الوزراء ” عمر الرزاز ” .

وتأتي تلك الاستقالة وهذا الطلب تمهيدا لإجراء تعديل وزاري .

حيث أفادت الحكومة الأردنية في بيان لها أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب اليوم الاثنين من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة .

وأكد الرزاز على أن هذا التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة .. شاكرا جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية .

وأشارت بعض المصادر ووسائل الإعلام الأردنية إلى أن التعديل الوزاري يتوقع أن يشمل 6 حقائب في الحكومة مستبعدة أن يطال هذا الإجراء الوزارات السيادية .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.