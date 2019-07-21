الخطوط البريطانية ولوفتهانزا يوقفون رحلاتهم الى مصر… والسبب؟

عرب مراقبون وخبراء أمن مصريون عن استغرابهم من تعليق خطوط طيران غربية رحلاتها إلى مصر ” كأجراء احترازي”، فيما رأى آخرون أن من السابق لأوانه التكهن بالأسباب التي أدت لصدور مثل هذه القرارات.

وقررت الخطوط الجوية البريطانية وبعدها خطوط لوفتهانزا الألمانية، تعليق رحلاتها إلى القاهرة “كإجراء احترازي ومؤقت من أجل مزيد من التقييم”.

وعلى أثر ذلك، حدثت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرها بشأن السفر، وأضافت إشارة إلى تعليق رحلات الخطوط البريطانية ونصحت المسافرين الذين تأثروا بالقرار بالاتصال الشركة.

وأوضحت أن “من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر”، مضيفة أنه في حين “تقع معظم الهجمات في شمال سيناء، هناك خطر ماثل بوقوع اعتداءات في عموم البلاد”.