الداخلية العراقية تعلن التحقيق في جريمة اغتيال تارة فارس… ولكن!

قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، إن شرطة العاصمة بغداد فتحت تحقيقًا عاجلًا؛ لمعرفة ملابسات حادثة مقتل وصيفة ملكة جمال البلاد تارة فارس، التي تعرضت عصر الخميس إلى 3 رصاصات نارية من مجهول.

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غير ان جريمة اغتيال فارس أثارت التساؤلات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية العراقية، خاصة وأنها لم تعلن نتائج تحقيقات سابقة بشأن عدة جرائم، أبرزها: مقتل الشاب كرار النوشي، ومدير فريق القوة الجوية بشير الحمدان عام 2017، فضلًا عن وفاة خبيرتي التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن، الشهر الماضي.

وتساءل ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن جدوى إعلان وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق بالحادثة، في وقت ظلت الكثير من التحقيقات دون إكمال أو نتائجها لم تعلن لغاية الآن.

ورغم مرور أكثر من عام على مقتل الشاب الفنان كرار النوشي، ومقتل مدير نادي القوة الجوية بشير الحمداني، وإعلان وزارة الداخلية أنها تحقق في الجرائم، لكنها لم تعلن توصلها إلى شيء بخصوص منفذي الجرائم، أو النتائج النهائية للتحقيقات التي توصلت إليها.

وخلال العام الجاري، قتلت خبيرتا التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن، فضلًا عن الناشطة في احتجاجات البصرة سعاد العلي، لكن الداخلية العراقية لم تعلن لغاية الآن نتائج التحقيقات النهائية التي توصلت إليها بشأن تلك الحوادث.

وتعد عملية الاغتيال هذه الرابعة من نوعها، بعد اغتيال الناشطة سعاد العلي وصاحبتي مركز التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن، فيما كان القاسم المشترك بين قتل السيدات الأربع، هو قتلهن على يد مجهولين.