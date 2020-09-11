نفى الديوان الأميري في الكويت الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ( 91 عاما).

وجاء في بيان الديوان الاميري التالي: “”ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من أخبار عارية عن الصحة فقد أكد معالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الديوان الاميري على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.”

واضاف البيان: “كما أن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يضمن البيان الاسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لحضرة صاحب السمو الأمير رعاه الله.”

وختم البيان: “ويهيب الديوان الاميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة سموه رعاه الله من مصادرها الرسمية وأن لا يلتفت الى الاخبار المغرضة مبتهلين الى الباري جل وعلا أن يمن على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية”.

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