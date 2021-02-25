أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له مساء يوم أمس الأربعاء عن إجراء ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ” محمد بن سلمان ” لعملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

وجاء في نص البيان : ” أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ” .

وتابع : ” وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح .. هذا وقد غادر سموه حفظه الله المستشفى بعد أن منَّ الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية ” .