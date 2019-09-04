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الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

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شهدت مدينة ” الخليل ” جنوب الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء اقتحام الرئيس الإسرائيلي ” رؤوفين ريفلين ” لها وللحرم الإبراهيمي الشريف .

وجاء ذلك في ظل اجراءات أمنية مشددة تفرضها قوات الاحتلال في البلدة القديمة حيث أغلقتها ومنعت المواطنين من التجول فيها .. ونشرت مزيدا من جنودها فيها وعززت حواجزها العسكرية داخلها .

كما أغلقت المحال التجارية في مدينة الخليل والمدارس فيها .

ويأتي ذلك قبل ساعات من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” باقتحام المدينة مساء اليوم برفقة أعضاء كنيست ومسؤولين إسرائيليين ووزراء في الحكومة .

واقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل وحل تل الرميدة يأتي على إثر المشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لأحداث ثورة البراق في أول زيارة رسمية للخليل منذ 13 عاما .

 

 

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