أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أبو مازن قرر إلغاء كافة الاحتفالات في عيد الفطر واقتصارها على الشعائر الدينية.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ألغى الرئيس الفلسطيني كافة الاحتفالات لمناسبة عيد الفطر، وأكد على اقتصارها على الشعائر الدينية فقط.

ووفقا للبيان تضمن قرار الرئيس الفلسطيني تنكيس الأعلام، وذلك “حدادا على أرواح شهداء شعبنا الذين ارتقوا، مساء اليوم الاثنين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وكان 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، قد توفوا مساء اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن استهداف القدس وعسقلان والمستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة برشقات صاروخية، في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة.