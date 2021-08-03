أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه قد حان الوقت لزيادة سعر الخبز في البلاد معتبرا انه لم يعد من المقبول ان يكون سعر العشرين رغيف من الخبز بسعر سيجارة واحدة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذى يباع بـ 5 قروش، قائلا: “جه الوقت ان رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة”.

وتابع “حد يقولي ده كلام خليها للحكومة خلي الدكتور مصطفى هو اللي يشيلها لا أنا اشيلها قدام بلدي وقدام ناسي”.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح شركة سايلو فوودز: “الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب ..رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الامر لازم يتوقف”.