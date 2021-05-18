أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن استدعائها للسفير اللبناني لدى الرياض اليوم الثلاثاء وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بخصوص التصريحات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني ” شربل وهبة ” بحقها واعتراضها على ذلك .

وأكدت الخارجية السعودية على استنكارها وتنديدها لتصريحات شربل وهبة وما تضمنته من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجي .

فقالت : ” نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين .. فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية ” .

واعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن تصريحات وزير الخارجية اللبناني تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات التاريخية بين البلدين .