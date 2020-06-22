اتخذت السلطات السعودية الاثنين قرارا نهائيا بشأن موسم الحج لهذا العام وفقا لمتطلبات السلامة المتعلقة بانتشار فيروس كورنا المستجد.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة للراغبين من الجنسيات المختلفة الموجودة داخل المملكة فقط.

وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنيباء الرسمية (واس)، أن هذا “القرار جاء حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية”.

وأكدت أنه تم الأخذ بالحسبان استمرار جائحة كورونا، وما يحمله الفيروس من خطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميا.

وكانت المملكة دعت في مارس الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام إلى تعليق استعداداتهم بسبب كوفيد-19.