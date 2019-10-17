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السعودية.. عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم باص

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تحدثت وسائل اعلام سعودية عن وفاة 35 شخصا وإصابة آخرين نتيجة حادث سير على طريق الهجرة.

وبحسب ما نشرت صحيفة سبق الالكترونية، فإن الحادث وقع بين مركبة وحافلة، تقل معتمرين من جنسيات مختلفة؛ فاشتعلت النيران في الحافلة؛ لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة 5 آخرين؛ تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة، بينما باشرت الجهات المعنية الحادثة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، الحافلة كانت في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة آتية من الرياض.

ولاحقا، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، أدى الى وفاة 35 وإصابة 4 من ركابها.

ولفتت الى ان الجهات المختصة باشرت التحقيق في ذلك بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية.

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