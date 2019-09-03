العراق يتقدم بشكوى ضد الكويت في مجلس الأمن

كشفت صحيفة ” الراي الكويتية ” صباح اليوم الثلاثاء عن تقديم ” محمد بحر العلوم ” مندوب العراق لدى مجلس الأمن لرسالة إلى رئيس مجلس الأمن .

وتضمنت الرسالة اتهام الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين .

وطالب مندوب العراق لدى مجلس الأمن بتعميم تلك الرسالة وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس .. كما اجتمع محمد بحر العلوم مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده .

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما اعتبرته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في ” خور عبدالله ” .

والتي أقامت عليها الكويت منشأ مرفئي دون علم وموافقة العراق .. والتي اعتبرته الحكومة العراقية فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي .

وعلى الجانب الكويتي استغرب المسئولين في الكويت ونواب الأمة شكوى العراق لمجلس الأمن في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخما يدفعها قدما إلى الأمام وتوج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين .