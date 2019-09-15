العراق ينفي استخدام أراضيه لاستهداف منشآت نفطية سعودية

نفى العراق، الأحد، استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، فيما نقلت “سي ان ان CNN” عن مصدر مطلع قوله إن الهجوم تم بواسطة طائرات “درون” أقلعت من العراق وليس من اليمن.

وجاء في بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ما يلي: “ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المُسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، والحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات”.

وأضاف البيان: “تؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانية والسياسية، وتهدد أمننا المشترك والأمن الإقليمي والدولي”.

يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع على مجريات التحقيقات باستهداف معملين لشركة أرامكو السعودية، أن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة “درون” أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقا للمعلومات الأولية. وأضاف المسؤول، في تصريح لـ”سي ان ان CNN”، أن الأضرار في هذا الهجوم ناجمة عن هجوم بـ”طائرات درون مسلحة”، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ألقى باللوم على إيران في الهجمات التي أعلنت ميليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من طهران مسؤوليتها عنها، قائلاً “تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية”، وهو الاتهام الذي نفته إيران، الأحد، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية.

كما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.

في حين أكد الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.